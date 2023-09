As preocupações eram muitas, mas a zona euro escapou ao crescimento nulo, tendo visto também uma revisão em alta dos dados do primeiro trimestre. BCE atento, mantém dilema.

8 Setembro 2023, 15h30

Notícias agridoces do crescimento na zona euro: o segundo trimestre escapou à estagnação formal, mas o avanço de 0,1% no PIB não permite grande otimismo, sobretudo tendo em conta as perspetivas fracas evidenciadas em vários inquéritos de confiança e atividade económica.

Os dados do PIB dos países da moeda única, conhecidos esta semana, revelam ainda uma revisão em ligeira alta para 0,1% no primeiro trimestre, uma subida marginal em relação à variação nula inicialmente reportada. Com nova reunião do Banco Central Europeu (BCE) à porta e a inflação a marcar passo, espera-se um debate aceso entre os decisores monetários europeus.

A economia da moeda única conseguiu avançar uns míseros 0,1% em cadeia, que corresponde a um crescimento de 0,5% em termos homólogos, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que projetava o mercado e bem abaixo dos 1,1% do trimestre anterior. O resultado homólogo foi o pior desde a contração durante os tempos mais graves da pandemia, no final de 2020 e primeiro trimestre de 2021.

