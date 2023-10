Segundo dados do Eurostat, a zona euro manteve o seu rácio entre o défice e o PIB de um trimestre para o outro, no entanto a União Europeia registou um ligeiro aumento, de 3,1% no primeiro trimestre para 3,2% no segundo trimestre.

23 Outubro 2023, 10h43

O défice das administrações públicas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) situou-se nos 3,3% na zona euro e nos 3,2% na União Europeia (UE) no segundo trimestre do ano, segundo dados do Eurostat.

Apesar do rácio entre o défice e o PIB na zona euro ter permanecido estável em comparação com o primeiro trimestre, observou-se um ligeiro aumento para a UE. No segundo trimestre, a UE apresentou um défice de 3,1%.

O impacto dos elevados preços da energia continuou a ter um forte impacto nos saldos orçamentais no segundo semestre de 2022 e primeiro e segundo trimestre de 2023, sendo que a maioria dos estados-membros continuou a registar um défice.

No segundo trimestre de 2023, as receitas totais do Governo na zona euro ascenderam a 46,1% do PIB, o que representou uma diminuição em comparação com 46,3% no primeiro trimestre deste ano. A despesa total do governo na zona euro situou-se nos 49,4% do PIB, o que corresponde a uma ligeira diminuição no rácio face aos 49,5% registados no trimestre anterior. Já as despesas públicas aumentaram cerca de 19 mil milhões de euros em comparação com o trimestre anterior.

Já na UE a receita total do governo foi de 45,6% do PIB, o que manteve o rácio estável. A despesa total do governo na UE registou um aumento, atingindo os 48,9% do PIB, e a despesa total ajustada aumentou cerca de 38 mil milhões de euros, em comparação com o trimestre anterior.