Zoom fatura mais de 700 milhões na região EMEA

A tecnológica norte-americana Zoom faturou 734 milhões de euros (801 milhões de dólares) no exercício fiscal 2022, compreendido entre fevereiro de 2021 e janeiro deste ano, na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), foi esta quinta-feira divulgado.

De acordo com os dados divulgados pelo responsável internacional da plataforma de videoconferência Zoom, Abe Smith, a região EMEA representou cerca de 20% da faturação total da tecnológica, que alcançou 3.660 milhões de euros durante o exercício de 2022.

Na região EMEA, a tecnológica faturou 183 milhões de euros entre novembro e janeiro últimos, o quarto trimestre do seu ano fiscal, contra 9,8 milhões no mesmo período de 2018, o que significa multiplicar por 19 as suas receitas nos últimos três anos.

Por áreas geográficas, a tecnológica, que não disponibiliza dados desagregados, confirmou que Espanha, Itália e Alemanha estão entre os países “que mais crescem”.

Sobre os planos da empresa para o futuro, Abe Smith explicou que a tecnológica aspira converter-se numa “plataforma que unifique as comunicações”, com produtos que estão disponíveis na EMEA e “outros que serão lançados nas próximas semanas, com o objetivo de criar um posto de trabalho híbrido que seja fácil, seguro e flexível”.

Smith fez referência ao Zoom Phone, o sistema de telefonia em nuvem da empresa, Zoom Rooms, sistema do mundo de videoconferências assente no ‘software’ que funciona nas suas salas de conferências e o seu centro de contacto na nuvem.

No caso específico do Zoom Phone, sublinhou que este está a ter um “grande padrão de crescimento” após ter sido lançado no Reino Unido e em outros países, como a França e a Alemanha.

Relativamente aos acordos que mantém na região EMEA, a tecnológica garantiu ter um ecossistema composto por 1.771 empresas que cobrem cerca de 80% do território.