‘Zuck bucks’. Meta planeia lançamento de moedas virtuais para Facebook e Instagram

Moedas virtuais é o que não falta no mundo de hoje, mas o grupo do Facebook está pronto para lançar mais uma. ‘Zuck bucks’ é o novo projeto de Mark Zuckerberg, designado pelos funcionários do Meta, e vai destinar-se aos utilizadores do Facebook e Instagram.

Segundo o “The Guardian”, a aposta na moeda virtual serve para reduzir a dependência em publicidade no metaverso. Mas as ‘Zuck bucks’ não são os únicos produtos virtuais a serem investigados pelo Meta, com os tokens digitais a estarem também em destaque.

A aposta nestes serviços digitais, além de querer substituir a publicidade, visa revitalizar a base de utilizadores, uma vez que as plataformas do Meta têm perdido consumidores para a chinesa TikTok.

O TikTok tornou-se um negócio e não depende de anúncios, ao contrário do Meta. Ainda assim, o grupo que já se chamou Facebook continua a ser a plataforma dominante no mundo, uma vez que as receitas aumentaram 37% para 118 mil milhões de dólares (108,2 mil milhões de euros) no último ano.

A iniciativa, liderada pelo segmento financeiro Meta Financial Technologies, surge depois da falha do lançamento da Libra – que depois se tornou Diem -, a criptomoeda global gerida pelo então Facebook, mas que acabou por ser abandonada no início do ano após problemas com os reguladores norte-americanos.