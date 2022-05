A logomania é tendência esta estação

Logotipos por todo lado, o nome do fabricante estampado com destaque, a logomania é mostrar de forma explícita a marca na roupa ou nos acessórios.

Criada originalmente como recurso para evitar cópias, a tendência de evidenciar as marcas foi uma febre nos anos 1990. Agora está de regresso. A marca de calçado ARA sugere modelos nesta tendência.

Na sequência do grande sucesso na estação de outono-inverno, a ARA volta a lançar, nesta coleção, modelos com padrão inspirado na logomania: umas sabrinas, umas sapatilhas de cano baixo e outras de cano alto. Os modelos estão disponíveis em tons areia com branco ou marinho com branco, cores perfeitas para complementar os looks frescos de verão com um pormenor contemporâneo.

