A parceria que privilegia a economia social e as suas organizações ganha mais três anos

A Fundação “la Caixa”, o BPI e a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) renovaram esta quarta-feira, 28 de setembro, até 2024, a parceria Iniciativa para a Equidade Social, criada em 2019 para impulsionar o setor da economia social em Portugal, através de projetos de investigação e capacitação desenvolvidos por equipas académicas especializadas. No total, a iniciativa envolve atualmente seis projetos e duas cátedras que complementam a intervenção da Fundação ”la Caixa” e do BPI neste setor em Portugal.

Nesta parceria estão envolvidos 6 Centros de Conhecimento da Nova SBE, que lideram a execução dos projetos: Nova SBE Leadership for Impact Knowledge Center, Nova SBE Economics for Policy Knowledge Center, Nova SBE Finance Knowledge Center, Nova SBE Data Science Knowledge Center, Nova SBE Health Economics & Management e NovAfrica.

Daniel Traça, Dean da Nova SBE, e José Pena do Amaral, Consultor da Comissão Executiva e Membro da Comissão de Responsabilidade Social do BPI, explicam ao Jornal Económico a originalidade desta parceria, o que envolve e o que pretende alcançar.

Daniel Traça, Dean da Nova SBE

Em 2019 quando assinamos a primeira Iniciativa para a Equidade Social com a Fundação “la Caixa” e o BPI, a Nova SBE tinha um grande objetivo, que aliás era comum ao dos nossos parceiros: contribuir para a transformação do setor social em Portugal apresentando caminhos e propondo soluções para problemas concretos. A nossa ambição e expectativas, alavancadas na capacidade de investigação e know-how, permitiu-nos criar iniciativas estruturantes que respondem a questões práticas e de grande impacto social.

O conhecimento e a promoção de ações colaborativas baseadas numa lógica pioneira de relação e de forma de trabalhar com os nossos parceiros, guiaram o trabalho nos últimos anos e hoje a Iniciativa para a Equidade Social engloba seis projetos, duas cátedras e seis Centros de Conhecimento da Nova SBE, que lideram a execução dos projetos desta parceira.

O balanço desta parceria é muito positivo e nos próximos anos daremos continuidade ao trabalho conjunto entre a Nova SBE, a Fundação “la Caixa” e o BPI com o reforço do Relatório de Balanço Social e do Social Leapfrog estando também previsto o alargamento a outros pontos do país o programa de formação Liderança Social para Gestores que, em 2023 vai já estar também disponível na Universidade Católica do Porto.

Na Nova SBE somos uma escola vocacionada para o impacto na sociedade e para refletir sobre o futuro da mesma. Só desta forma conseguimos formar gestores cada vez mais humanistas que compreendem as forças sociopolíticas que afetam as suas comunidades, as incluem na estratégia das suas organizações e assumem a responsabilidade de assegurar um sistema que contribua para o bem-estar. A iniciativa para a Equidade Social enquadra-se em pleno no objetivo maior da Nova SBE que defende um ensino mais interdisciplinar, humanista e inovador.

José Pena do Amaral, Consultor da Comissão Executiva e Membro da Comissão de Responsabilidade Social do BPI

Esta é uma parceria original no quadro dos acordos e intervenções da Fundação la Caixa. Porque é concebida num horizonte plurianual com uma prestigiada escola de economia e gestão, que pretende pôr a sua capacidade de investigação, formação e criação de conhecimento ao serviço do sector social, onde a Fundação concentra a parte mais substancial dos seus meios. É uma experiência nova para todos, que funcionou muito bem nos primeiros três anos e que irá certamente consolidar-se nos próximos três.

Falamos muitas vezes da imperativa ligação da universidade com a sociedade, as actividades económicas e as empresas. Há felizmente hoje em dia muito bons exemplos nesta matéria. Mas aqui trata-se especificamente da economia social e das suas organizações e aí reside, só por si, uma perspetiva inovadora, que pode facilmente encontrar-se na informação sobre o programa que têm ao vosso dispor. São agora, no triénio 22-24, seis projetos e duas cátedras, que se organizam em três dimensões: