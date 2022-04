Abril cheira a liberdade mas tem também outros aromas. Ouça o podcast “Maquiavel para Principiantes” de Rui Calafate

Ouça e acompanhe o podcast “Maquiavel para Principiantes” em:

Abril cheira a liberdade mas tem também outros aromas: o cheiro de 1,6 milhões de euros para a administração do Novo Banco, a fragância de ex-deputados virarem assessores, uma pitada de morosidade da Justiça e um toque do já mítico caso BES cuja instrução só agora começa.

Lá por fora, o mundo que continua suspenso na guerra na Ucrânia alivia a um pouco a pressão com o triunfo de Macron mas vê Guterres pressionado por todos os lados e a Europa a comprar gás para o inverno por um preço quatro vezes superior ao valor anterior.

As sugestões culturais e a acutilante pergunta da semana fecham a edição desta semana.

Este podcast do JE e da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de KaSpar.

Semana a semana, Rui Calafate folheia este manual com frieza, independência e racionalidade, trazendo temas que vão da política nacional ao panorama internacional, passando pela comunicação e media. No final, conheça as sugestões culturais e as notas mais importantes da semana.