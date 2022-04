Alemanha vai enviar pela primeira vez armamento pesado para a Ucrânia

A Alemanha vai enviar pela primeira vez armamento pesado para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Esta decisão foi divulgada pela ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, que deu conta que o governo aprovou a entrega dos tanques antiaéreos denominados como ‘Gepard’, revela a agência “Reuters” esta terça-feira, 26 de abril.

O anúncio das entregas destes tanques surge depois de na segunda-feira a empresa Rheinmetall ter solicitado a aprovação do governo para entregar 100 veículos de combate de infantaria ‘Marder’ e 88 tanques ‘Leopard 1A5’ para a Ucrânia.

“O verdadeiro significado desta decisão não está na diferença que os ‘Gepards’ podem fazer no campo de batalha, mas no sinal que enviam [para esta guerra]”, refere Marcel Dirsus, membro do Instituto de Política de Segurança da Universidade de Kiel.

A demora da Alemanha em enviar ajuda militar para a Ucrânia foi alvo de várias críticas, entre as quais do embaixador da Ucrânia na Alemanha, que acusou o país de atrasar a entrega de armamento pesado à Ucrânia e outras medidas que poderiam ajudar o país a travar as forças russas e que isso custou a vida dos cidadãos ucranianos.

Por sua vez, o chanceler Olaf Scholz, deu conta de que as forças armadas alemãs, a Bundeswehr, já estão no limite, enquanto o armamento que a indústria pode distribuir tem falta de munições e precisa de ser atualizado.

Os pedidos ucranianos por armamento pesado têm vindo a aumentar desde que Moscovo mudou a ofensiva para a região este de Donbass, um território visto como mais adequado para batalhas entre tanques do que as por via área em redor de Kiev.