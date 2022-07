Alterações climáticas. Degelo nos Alpes altera fronteira entre Suíça e Itália

O degelo do glaciar Theodul, nos Alpes, mudou a fronteira entre a Suíça e a Itália ao longo da qual corre uma divisão de drenagem. Ao arrastar água em direção ao Rifugio Guide del Cervino, um refúgio para visitantes perto do pico Testa Grigia (com 3.480 metros), está gradualmente a varrer o prédio, agora fonte de disputa quanto à sua localização nas montanhas italianas.

Theodul perdeu quase um quarto da sua massa entre 1973 e 2010, expondo a rocha debaixo ao gelo, alterando a divisão de drenagem e forçando os dois vizinhos a redesenhar um trecho de 100 metros da sua fronteira.

Segundo o “The Guardian”, recentemente, no restaurante da pousada, Frederic, um turista de 59 anos, perguntou: “Então – estamos na Suíça?”. A questão já foi objeto de negociações diplomáticas iniciadas em 2018 e concluídas em novembro de 2021, mas o resultado só será revelado quando for carimbado pelo governo suíço, o que não acontecerá antes de 2023.

Quando o refúgio foi construído num afloramento rochoso em 1984, estava inteiramente em território italiano. Mas agora dois terços do alojamento, incluindo a maioria das 40 camas e o restaurante, estão tecnicamente localizados no sul da Suíça.

A questão veio à tona porque a área, que depende do turismo, está localizada no topo de uma das maiores estâncias de ski do mundo, com um grande empreendimento, incluindo uma estação de teleférico a ser construída a poucos metros de distância.

“Nós concordamos em dividir a diferença”, disse o diretor de fronteira da agência nacional de mapeamento da Suíça, Swisstopo, Alain Wicht, o qual cuida dos sete mil marcos de fronteira ao longo da fronteira da Suíça (1.935 km) com a Áustria, França, Alemanha, Itália e Liechtenstein.

Wicht, que participou nas negociações onde ambas as partes fizeram concessões para encontrar uma solução, afirmou que, “mesmo que nenhum lado tenha saído vencedor, pelo menos ninguém perdeu”.

Estes ajustes de fronteiras são frequentes e normalmente resolvidos através da comparação de leituras de agrimensores dos países fronteiriços, sem envolver os políticos, acrescentou. “Estamos a disputar um território que não vale muito”, disse. Contudo, “é o único local onde subitamente tivemos um edifício envolvido”, dando “valor económico” ao terreno.

Os seus colegas italianos recusaram-se a comentar a disputa “devido à complexa situação internacional”.

O antigo diretor da Swisstopo, Jean-Philippe Amstein, disse que tais disputas eram geralmente resolvidas pela troca de parcelas de terra de área e valor equivalentes. Neste caso, “a Suíça não está interessada em obter um pedaço de glaciar eos italianos não conseguem compensar a perda de superfície suíça”, disse.

Embora o resultado permaneça em segredo, o responsável do refúgio, Lucio Trucco, de 51 anos, foi informado de que permanecerá em solo italiano. “O refúgio continua italiano porque sempre fomos italianos”, disse ele. “O cardápio é italiano, o vinho é italiano e os impostos são italianos.”

Para já, nos mapas da Swisstopo, a faixa rosa sólida da fronteira suíça continua uma linha tracejada ao passar pelo refúgio.