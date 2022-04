Altri escolhe Galiza como “localização ideal” para nova biofábrica de fibras sustentáveis

A Altri apontou a província de Lugo, na região autónoma da Galiza, como “localização ideal” para a sua nova biofábrica de produção de fibras naturais destinada ao sector têxtil, num investimento que pode atingir os 750 milhões de euros.

A escolha da localização, localizada no centro geográfico da Galiza, visa dar origem um novo pólo de dinamização económica. Para a sua criação, foi necessário obedecer a estritos critérios técnicos, ambientais, hídricos, orográficos, proximidade da floresta e acesso a vias de comunicação. A unidade ocupará um espaço superior a 200 hectares.

“A escolha desta localização obedeceu a um exaustivo processo de avaliação e seleção de 46 localizações em toda a Galiza, tendo a escolha final sido aquele que melhor responderia aos critérios técnicos exigentes para a construção de uma infraestrutura industrial com estas características”, afirma a empresa em comunicado.

A Altri garante que a nova biofábrica, construída de raiz, será equipada com “as melhores tecnologias” e prevê que venha a ter capacidade para produzir anualmente cerca de 200 mil toneladas de fibras têxteis de base celulósica, arrancando inicialmente com a produção de 60 mil toneladas de lyocell, enquadrando-se “de forma natural” no programa ‘Next Generation EU’ e no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência Espanhol, no contexto do Proyecto de Gestión Sostenible de los Bosques Gallegos.

A biounidade industrial estará capacitada para fornecer o cluster têxtil do Noroeste peninsular, contribuindo para o reforço da economia circular e descarbonização do sector têxtil.

Adicionalmente, a concretização do projeto enquadra-se no Compromisso 2030 da Altri que contempla objetivos alinhados com os ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s) da Nações Unidas’ e assentes nos quatro vetores estratégicos de desenvolvimento que centram a sua atividade e futuros investimentos, nomeadamente “desenvolver e valorizar a floresta, apostar na excelência operacional e na inovação tecnológica, valorizar as pessoas e afirmar a sustentabilidade como fator de competitividade”, lê-se no comunicado da Altri.

O desenvolvimento do projeto, surge na sequência da assinatura do ‘Memorando de Entendimento’, em outubro de 2021, entre a Altri e a Sociedade para o Desenvolvimento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, S.L.* (“Impulsa Galicia”) para estudar em exclusivo e no contexto de uma parceria, a construção de uma biounidade industrial de raiz, equipada com “as melhores tecnologias disponíveis a nível mundial”, na região autonómica da Galiza.