António Horta Osório na administração da Impresa. Proposto para vice-presidente

O banqueiro António Horta Osório é o novo administrado do Grupo de Francisco Pinto Balsemão.

Em comunicado, a Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, acaba de anunciar que hoje o administrador João Nuno Lopes de Castro apresentou a sua renúncia ao cargo de administrador, “tendo o Conselho de Administração aprovado designar nesta data, por cooptação, nos termos do disposto no artigo 393º, nº 3 b) do Código das Sociedades Comerciais, António Horta Osório como novo administrador da Impresa para o mandato em curso de 2019-2022”.

Foi ainda aprovado pelo Conselho de Administração “propor a convocação de uma reunião extraordinária da Assembleia Geral para deliberar sobre a alteração do artigo 14º dos estatutos de forma a permitir a designação de dois Vice-Presidentes do Conselho de Administração, sendo intenção do Conselho de Administração, caso essa alteração estatutária seja aprovada pelos acionistas, que seja designado António Horta Osório como Vice Presidente do Conselho de

Administração, a par de Francisco Maria Balsemão, que já exerce essas funções”, refere a Impresa.

O grupo dono da SIC e do Expresso apresentou prejuízos de 2,2 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com lucros de 3,3 milhões de euros em igual período de 2021.

Recorde-se que António Horta Osório foi nomeado recentemente consultor do Mediobanca.

Em comunicado o banco italiano Mediobanca disse que nomeou António Horta-Osório como Senior Advisor, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2022.

Para além de ser administrador não executivo da Fundação Champalimaud.