Apesar das sanções, Putin garante que economia russa estabilizou e que rublos regressou aos níveis pré-guerra

Vladimir Putin afirmou esta segunda-feira que a economia russa está a estabilizar, destacando que a taxa de câmbio do rublo está a regressar aos níveis de início de fevereiro, segundo a “TASS”.

“A Rússia tem resistido a esta pressão sem precedentes. A situação está a estabilizar, a taxa de câmbio do rublo voltou aos níveis da primeira quinzena de fevereiro e está a ser definida pela balança de pagamentos objetivamente forte”, disse hoje o presidente russo durante uma reunião sobre questões económicas, esta segunda-feira.

No primeiro trimestre, o excedente da conta corrente da balança de pagamentos na Rússia ascendeu a 58 mil milhões de dólares (53,74 mil milhões de euros), “atingindo um novo máximo histórico”, segundo Putin, avançando que o montante de dinheiro em divisas está a regressar ao sistema bancário do país e que os volumes de depósitos da população cidadãos estão a aumentar.

De acordo com o presidente da Federação Russa, a inflação já está a estabilizar, acrescentando que “os preços ao consumidor cresceram notavelmente nos últimos 1,5 meses – em 9,4%, enquanto em termos anuais a partir de 8 de abril a inflação ascendeu a 17,5%”.

Putin defendeu que a estabilidade financeira a longo prazo, tanto a nível federal como regional, deve continuar ser a prioridade do país que, no primeiro trimestre do ano, registou um nível recorde de excedentes do sistema orçamental para o primeiro trimestre deste ano.

“São necessárias decisões adicionais e é necessário implementá-las no momento em que a economia mais precisa”, considerou.

Por outro lado, e em claro contraste com as declarações de Vladimir Putin, a presidente da Comissão Europeia considera que a falência da economia russa “é uma questão de tempo”, dado que as medidas sancionatórias de que o Kremlin foi alvo estão a afetar cada vez mais a economia russa, “semana após semana”, e que as “exportações de bens para a Rússia caíram 70%”.

“A falência do Estado russo é apenas uma questão de tempo”, disse Ursula Von der Leyen numa entrevista ao jornal alemão “Bild am Sonntag”, citada pela agência oficial russa TASS.