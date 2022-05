Foi no dia 23 de abril que a Associação de Fado da Madeira (AFM) celebrou quatro anos de existência.

Do trabalho desenvolvido ao longo desse período, o presidente da AFM, Eduardo Figueira, destaca, ao Económico Madeira, as preciosas aulas de guitarra portuguesa e de viola, disponibilizadas semanalmente graças aos apoios financeiros da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e do Governo Regional. “Queremos cativar as pessoas”, exprime o responsável, informando que basta se tornar sócio da AFM para usufruir destas aulas, que também incluem canto. Para tal, é necessário dar uma entrada de cinco euros e quotas mensais de dois euros. A AFM conta presencialmente com 175 sócios.

Eduardo Figueira salienta ainda as diversas atividades realizadas fora do espaço da AFM, como o ‘Festival Fado Funchal’ o qual a AFM coproduz, e que vai já na quinta edição este ano. A Associação de Fado da Madeira também coproduz o Fado à Beira Mar, apesar deste evento ter sido cancelado em 2021 devido à pandemia. A AFM deslocou-se à Ribeira Brava, abrindo as festas do concelho, no final do mês de abril.

