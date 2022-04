A Avenida dos Aliados tem cinco novas lojas para atrair marcas internacionais de luxo ao Porto. Estes espaços estão integrados no edifício Aliados 9, sendo comercializados em exclusivo pela consultora imobiliária internacional JLL – Jones Lang LaSalle Incorporated.

“A Avenida dos Aliados, que se está a afirmar como o eixo privilegiado para a instalação do comércio de luxo na cidade do Porto, vai contar com cinco novas lojas para acolher marcas neste segmento. Os espaços fazem parte do Aliados 9, um dos projetos mais emblemáticos a nascer nesta avenida e situado numa das suas principais esquinas”, assegura um comunicado da consultora imobiliária JLL.

A JLL acrescenta que está a comercializar estes espaços em regime de exclusividade, ao abrigo de um mandato atribuído pelo proprietário do edifício.

“O Aliados 9 resulta de um projeto de reabilitação para uso turístico, ligado ao alojamento local, e integra estas lojas no embasamento”, adianta o referido comunicado.

A este propósito, Mariana Rosa, Head of Leasing Markets Advisory da JLL comenta que “estamos a assistir a uma reativação na procura de espaços comerciais e o segmento de luxo está a retomar fortemente os seus planos de expansão”.

“Nesse contexto, o Porto, e em especial a Avenida dos Aliados, têm em enorme potencial para captar novos retalhistas. Estas lojas vão dar um importante contributo ao reforço da oferta de luxo nos Aliados e são uma excelente oportunidade para captar novas marcas internacionais que pretendem apostar no Porto”, garante esta responsável.

“Com uma excelente localização no seio da Avenida dos Aliados e frentes de loja com grande visibilidade, as lojas do Aliados 9 têm áreas entre 70 e 390 metros quadrados e estão situadas num dos pontos de maior tráfego pedonal desta artéria, bem junto à saída do novo Metro. Alvo de um importante investimento na reabilitação do edificado, a Avenida dos Aliados está a posicionar-se como a artéria de maior prestígio no Porto quer no segmento residencial quer no hoteleiro, acolhendo alguns dos mais recentes e emblemáticos 5 estrelas da cidade. Tem sido um destino cada vez mais procurado pelas marcas de luxo, especialmente nas áreas de vestuário, relojoaria e joalharia, tendo enorme potencial para atrair novas marcas internacionais de renome com operação no segmento alto”, conclui o comunicado da JLL.