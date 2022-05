Bain abre escritório em Lisboa

A Bain & Company, consultora global de negócios e gestão, anuncia a abertura do seu escritório em Lisboa, reforçando a sua presença na Ibéria. A Bain é reconhecida como o principal parceiro para a indústria de Private Equity, a nível regional e global.

A expansão da Bain na Península Ibérica apoia-se nas últimas previsões para Portugal, divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional a 19 de abril, que prevê que a economia do país terá uma expansão considerável de até 4% este ano.

Ignacio Otero é o managing partner da Bain & Company Iberia, sendo a equipa da Bain Lisboa liderada por João Soares, Clara Albuquerque, Álvaro Pires, Francisco Montenegro e José Baptista, anuncia a empresa em comunicado.

“A equipa local continuará a trabalhar em parceria com o nosso outro escritório ibérico em Madrid e com o resto dos nossos escritórios na EMEA [Europa, Oriente Médio e África].

“Este é um momento extremamente emocionante para o nosso negócio”, defende Ignacio Otero. “Este novo escritório permanente em Lisboa é apenas um dos muitos investimentos que estamos a fazer no mercado local, refletindo a nossa confiança no crescimento contínuo das empresas portuguesas, bem como o nosso compromisso em melhor servir o número crescente de relações com os clientes prioritários que temos na região”, lê-se na nota.

O escritório da Bain em Lisboa “representa a chegada oficial de uma das principais empresas de consultoria do mundo à cidade e reforça o trabalho da empresa em Portugal, que começou há quase duas décadas com algumas das mais influentes empresas nacionais e internacionais em todos os principais sectores, incluindo serviços financeiros, recursos energéticos e naturais, retalho e indústria”, refere o comunicado.

“O novo escritório de Lisboa posiciona a Bain de forma única, para a ajudar empresas e gestores a dar passos ambiciosos”, diz a consultora que acrescenta que esta entrada na capital aproxima a empresa de muitos dos seus clientes de longa data em Portugal.

“A nossa missão em Portugal como em todo o mundo é ajudar os nossos clientes a gerar níveis de valor de tal ordem que conjuntamente estabeleçamos novos padrões de excelência nas nossas indústrias”, assume a empresa.

O novo escritório de Bain em Lisboa também desempenhará um papel crítico como Talent y Advanced Anaytics Hub para clientes de Private Equity na região.

A empresa, que nos últimos 14 anos tem mantido o seu lugar entre os quatro primeiros na lista de “Melhores Lugares para Trabalhar” da Glassdoor, “espera que a sua ampla e permanente presença em Lisboa contribua ainda mais para os seus esforços para atrair os melhores talentos locais que Portugal tem para oferecer”.

A abertura do escritório da empresa em Lisboa eleva para 26 o número total de escritórios da Bain na EMEA.