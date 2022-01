Bankinter e Consumer Finance criam com IBM a dupla de assistência telefónica interativa

O Bankinter e o Bankinter Consumer Finance anunciaram o lançamento de duas assistentes virtuais: a BIA (Bankinter Interactive Assistant) e a Beatriz, “respetivamente, a nova dupla de assistentes telefónicas interativas do Bankinter e do bankintercard, desenvolvidas para facilitar o dia-a-dia dos clientes, através de um atendimento imediato, personalizado e abrangente, 24 horas por dia, capaz de responder a todas as chamadas, sem filas de espera ou necessidade de qualquer deslocação”. Criadas em conjunto com a IBM, a BIA e a Beatriz incorporam os mais recentes avanços tecnológicos de Inteligência Artificial.

Para Alberto Ramos, CEO do Bankinter Portugal, “esta nova solução, que se enquadra na estratégia de proximidade digital do Bankinter, permite um alargamento da disponibilidade de atendimento e uma maior celeridade na realização das operações mais comuns”.

“Esta nova capacidade proporciona maior agilidade e comodidade na utilização destes serviços pelos nossos Clientes, que continuam a poder optar por tratar dos seus assuntos com os especialistas da Linha de Apoio bankintercard, do Banco Telefónico Bankinter ou, ainda, em qualquer agência do Banco, em função do que entendam mais conveniente em cada momento”, diz o CEO.

Com o apoio da BIA, os clientes do Bankinter podem realizar um conjunto de operações selecionadas com muito mais celeridade e em qualquer momento, tais como ativação de cartões, recuperação de códigos de acesso, alteração de contactos e cancelamento urgente de cartão em caso de perda, furto ou roubo.

Já a Beatriz permite aos Clientes bankintercard consultarem saldos, obterem dados para pagamentos, solicitar transferências de fundos, recuperar códigos de acesso, solicitar o cancelamento urgente do cartão em caso de perda, furto ou roubo, entre outros.

Sempre que necessário, a BIA e a Beatriz transferem a chamada para os especialistas do Banco Telefónico Bankinter ou da Linha de Apoio bankintercard, com a identificação do cliente e do assunto, para uma resposta mais personalizada e eficaz, também a este nível.