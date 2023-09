O fundo tem 400 milhões de dólares (373 milhões de euros) para investimento na ação climática e é gerido pela Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda.

6 Setembro 2023, 11h56

O Banco Europeu de Investimento (BEI) anunciou hoje, na Cimeira Finance in Common, um compromisso de investimento de 52,5 milhões de dólares (cerca de 49 milhões de euros) no Vinci Climate Change Fund, um fundo de investimento que vai investir em projetos de infraestruturas no Brasil nos setores das energias renováveis, da água e do saneamento, bem como em soluções para a redução das emissões de carbono, o armazenamento de energia e a eficiência energética,.

O fundo tem 400 milhões de dólares (373 milhões de euros) para investimento na ação climática e é gerido pela Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda.

Paralelamente ao compromisso do BEI, o Fundo para a Ação Climática em Mercados Emergentes (Emerging Market Climate Action Fund – EMCAF), um fundo de fundos gerido pela AllianzGI com consultoria do BEI, anunciou um compromisso de investimento de 25 milhões de dólares no fundo Vinci Climate Change.

Juntos o investimento soma 77,5 milhões de dólares (72,21 milhões de euros).

O Vinci Climate Change Fund investirá no financimento do desenvolvimento e construção de projetos e plataformas de infraestruturas de média a grande dimensão localizados no Brasil.

No setor da eletricidade, o Fundo visará principalmente projetos de energias renováveis em grande escala, mas deverá também investir em plataformas de produção de energia solar distribuída para clientes comerciais e industriais, refere o comunicado da AllianzGI.

No setor da água e do saneamento, o Fundo colaborará com operadores estratégicos para a exploração de concessões municipais, com amplos programas de investimento destinados a alargar a cobertura da rede e a reduzir as perdas de água.

No setor da energia, o Fundo centrar-se-á em projetos de eficiência energética e de armazenamento de energia destinados a facilitar a integração das energias renováveis intermitentes na rede.

Sendo o BEI um parceiro de longa data para projetos de energias renováveis e ação climática no Brasil e o maior financiador da ação climática do mundo, o investimento no Vinci Climate Change Fund permitir-lhe-á reforçar o apoio ao investimento em energia limpa e fomentar o desenvolvimento de energias renováveis no país.

O comunicado detalha que este investimento integra-se na estratégia Global Gateway da União Europeia que apoia projetos que melhoram a conectividade regional e global nos setores das tecnologias digitais, do clima, dos transportes, da saúde, da energia e da educação. Ao mesmo tempo contribuirá para alcançar o objetivo do BEI de consagrar 50 % do seu financiamento à ação climática e à sustentabilidade ambiental até 2025, “além de demonstrar um forte alinhamento estratégico com os objetivos políticos da UE no Brasil, em consonância com a iniciativa da Equipa Europa-Brasil no âmbito do Pacto Ecológico Europeu”.

Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, no comunicado, fala do compromisso de investimento de 52,5 milhões de dólares do BEI que será dedicado ao financiamento da ação climática e da sustentabilidade ambiental.

“Os benefícios esperados para a população brasileira advêm do fornecimento de eletricidade a sistemas elétricos sujeitos a restrições de abastecimento e a populações que se encontram insuficientemente servidas, bem como do abandono de fontes de produção poluentes e do fornecimento de água e saneamento à população desprovida destes serviços. Estas medidas irão, por seu turno, reduzir os custos de saúde pública, melhorar a qualidade das águas de superfície e evitar emissões de gases com efeito de estufa”, refere o vice-presidente do BEI

Tobias Pross, CEO da Allianz Global Investors, considera que “numa altura em que o capital privado para o financiamento da ação climática é mais urgente do que nunca, mas continua a ser limitado, sentimos orgulho, enquanto sociedade gestora do EMCAF, em poder disponibilizar esse capital à escala necessária aos mercados emergentes, graças à estrutura de financiamento misto do EMCAF. Esperamos que o nosso investimento contribua de forma significativa para as medidas de atenuação das alterações climáticas e de adaptação aos seus efeitos no Brasil”,

O Banco Europeu de Investimento é o maior banco público internacional do mundo e um dos principais financiadores de projetos de energias renováveis e de ação climática a nível mundial.