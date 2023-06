Ricardo Mourinho Félix afirma que o Banco Europeu de Investimento está disponível para apoiar Portugal com financiamento adicional dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mas o Governo português ainda não decidiu avançar.

24 Junho 2023, 21h04

O Banco Europeu de Investimento (BEI) está disponível para apoiar Portugal com financiamento adicional dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Contudo, revela Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, o Governo português ainda não decidiu avançar.

“Os países começam a olhar para a questão dos empréstimos [do PRR]. Nesse sentido, transmitimos aos governos a nossa disponibilidade para com eles criar instrumentos financeiros. Ou seja, criar instrumentos que permitam que os governos decidam afetar ao BEI um montante desses empréstimos para que possam ser investidos”, afirma Ricardo Mourinho Félix em entrevista ao “Jornal de Negócios” e à “Antena 1”.

“Temos já alguns mandatos com a Grécia e Itália. Com Portugal não temos ainda”, referiu o vice-presidente do BEI. “Temos tido conversas com o Governo no sentido de olhar para as questões relacionadas com a eficiência energética, habitação acessível, mas neste momento estamos ainda a falar e em discussões”, adiantou, notando que o BEI tem a “maior vontade e disponibilidade para olhar para estes projetos”.

O vice-presidente do BEI diz também que o que não gostava que acontecesse é que os projetos ficassem pelo caminho ou não concluídos na sua totalidade por falta de dinheiro.

Sobre os projetos que o BEI espera financiar em Portugal este ano, a expectativa é que o montante seja semelhante ao do ano passado. “Portugal tem, dependendo dos anos e dos projetos, um investimento do BEI que anda entre os 1.200 e os 1.700 milhões de euros por ano”, referiu, sendo que, em 2023, poderá rondar os 1.500 ou 1.600 milhões de euros.