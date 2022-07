Bolsa de Lisboa mantém recuperação e encerra no ‘verde’ com os CTT a liderarem

A Bolsa de Lisboa (PSI) encerrou a sessão desta terça-feira mantendo-se no ‘verde’, a valorizar 0,12%, para os 5.974,57 pontos, com os CTT a liderar os ganhos.

Os CTT terminaram a sessão com as suas ações a avançarem 1,75%, para os 3,19 euros, seguidos do BCP, que sobe 1,73% para os 0,1474 euros. Em terceiro lugar está a EDP, que valoriza 0,90% para os 4,68 euros.

Nas perdas lidera a Greenvolt, que recua 3,11% para os 7,78 euros, seguida pela Altri, cujas ações desvalorizam 3,09% para 6,12 euros.

As principais bolsas europeias também se encontram-se todas em terreno positivo. O DAX (Alemanha) cresce 2,79%, o FTSE 100 (Reino Unido) avança 1,12%, o CAC 40 (França) valoriza 1,85% e o IBEX 35 (Espanha) aumenta 1,97%.

A análise de Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium Investment Banking, aponta para o gasoduto russo como fator animador para os investidores nos principais índices europeus, mas destaca um “PSI mais fraco” apesar de terminar em território positivo.

“Notícias reveladas pela Reuters de que a Rússia planeia cumprir com o plano de manutenção no NordStream 1, resumindo o fornecimento de gás à Europa, ainda que de forma parcial, a partir de quinta-feira, trouxeram grande otimismo aos mercados, em especial ao índice DAX, uma vez que a Alemanha é dos países mais dependentes da energia russa”, explica o analista de mercados.

O preço do barril de petróleo está a descer, com o brent a recuar 0,22% para os 105,70 dólares e o crude a descer 0,51% para os 98,91 dólares.

No mercado cambial, o euro está a ter uma valorização face ao dólar, com uma subida de 0,96%, para os 1,0238 dólares.