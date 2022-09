Bosch Industry Consulting abre escritório em Espanha

O serviço de consultoria industrial da Bosch, que opera a partir de Portugal desde 2018, vai abrir um escritório em Espanha.

O sucesso do modelo de negócio e crescimento do número de projetos em Espanha “justificam a criação e fixação de uma equipa em Madrid”, diz a empresa.

As operações da Bosch Industry Consulting em Espanha irão beneficiar da existência do centro de competências da Bosch em Aveiro, “contando nomeadamente com a experiência da equipa de especialistas e com a oferta de um amplo portfólio de serviços de engenharia industrial e digital altamente eficientes e competitivos”, segundo o comunicado.

A Bosch Industry Consulting é a área de negócio do Grupo Bosch direcionada à consultoria e suporte para automação e digitalização da indústria e avança para Espanha com a criação de uma equipa local e a operar a partir dos escritórios da Bosch em Madrid. “Embora já com negócios a decorrer com empresas localizadas em Espanha, a fixação de uma equipa no país tem como objetivo reforçar o suporte aos clientes locais e ativar a marca Bosch Industry Consulting neste mercado”, refere a empresa.

“A equipa da Bosch Industry Consulting em Espanha arranca com gestores de projeto seniores especialistas em lean e resolução de problemas, que contarão com o suporte da experiência e competências da equipa da Bosch Industry Consulting em Portugal”, lê-se na nota.

O foco da Bosch Industry Consulting “estará na organização e tecnologia das operações industriais e na consultoria a empresas que estejam a desenvolver planos de investimentos, de gestão energética e sustentabilidade, reorganização e digitalização, utilizando os métodos e experiência desenvolvidos nas mais de 250 fábricas da Bosch por todo o mundo, tirando proveito da elevada maturidade lean e digitalização de operações”.

“O primeiro objetivo é reforçar o suporte aos clientes que já temos no mercado espanhol, procurar mais negócio e paralelamente continuar a alargar a carteira de clientes“, explica Tiago Sacchetti, diretor da Bosch Industry Consulting em Portugal e Espanha, reforçando que “o mercado espanhol compreende bem a vantagem que advém não só da valorização dos dados industriais bem como da utilização de processos industriais inovadores, e por isso, estamos entusiasmados com este passo e convictos que alcançaremos os resultados estratégicos que definimos”.

A área de negócio liderada a partir de Portugal conquistou o mercado ibérico, e exporta também os seus serviços para países como Inglaterra, Itália, Franca, México e Médio Oriente, diz a Bosch.