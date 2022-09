Câmara do Funchal distingue empresários da restauração e duas associações de táxis em comemoração do Dia Mundial do Turismo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) louvou, esta quarta-feira, a TáxisRam, a Associação Industrial de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM) e os empresários Manuel Alves Gouveia, proprietário do Restaurante Casa Madeirense, e Filipe Ascensão dos Ramos, proprietário do Restaurante Tokos.

A cerimónia de entrega das medalhas de Distinção Turística Municipal 2022, decorreu no Salão Nobre.

Na ocasião, o presidente da CMF, Pedro Calado, enalteceu “a qualidade e a excelência” dos serviços prestados pelo sector de táxis, sublinhando que estes profissionais são muitas vezes “os grandes embaixadores da Madeira” e os primeiros a terem o contacto direto com os turistas quando chegam à cidade .

Reconhecendo a importância da sua ação, na promoção e divulgação do destino, o presidente da Câmara, agradeceu e elogiou o “grande trabalho” que têm feito pela cidade e pela região.

Outro fator “positivo” do turismo, apontou Pedro Calado é a restauração, destacando que “o nosso sector hoteleiro está de parabéns, porque têm feito um trabalho notável em prol do turismo, razão pela qual distinguimos hoje, dois grandes empresários da nossa terra, não só pela excelência de qualidade do serviço que é prestado e que é reconhecido internacionalmente, mas sobretudo pelo número de anos que têm dedicado à restauração e ao turismo” .

Considerando que o turismo continua a ser “a pedra angular e fundamental” para o desenvolvimento económico da região, o presidente da autarquia pediu que se aproveitasse o atual “crescimento económico”, para reforçar os laços empresariais, parecerias e valorizar sobretudo os recursos humanos que temos, em prol de uma economia sustentada, desenvolvida e equilibrada.

“Se queremos prestar um bom serviço, temos que ter bons quadros remunerados e proporcionar boas condições”, apelo deixado por Pedro Calado aos empresários ligados ao turismo na região.