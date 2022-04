Carlos Tavares do Montepio vai cantar no concerto solidário pela paz no Casino Estoril

O atual chairman do Banco Montepio, Carlos Tavares vai cantar no concerto solidário Safe, que vai realizar-se no próximo dia 7 de Maio, no salão Preto e Prata do Casino Estoril.

Não é novidade que o ex-presidente da CMVM tem uma veia artística na área da música, pois canta e toca vários instrumentos. O economista canta, compõe e toca bateria, acordeão, guitarra e piano. Começou aos seis anos a tocar bateria, tendo-se seguido o acordeão, a guitarra e o piano.

“Vou cantar com os Lucky Duckies, com um reportório surpresa”, diz ao Jornal Económico o ainda Presidente do Conselho de Administração do Banco Montepio.

O Safe – Concerto Solidário é uma iniciativa de Fernando Pereira e Fernando Correia e é em evento da Frente Solidária em que as receitas se destinam a apoiar as crianças e refugiados da Ucrânia.

Para além de Carlos Tavares e dos The Lucky Duckies atuam Ana Lains e Carlos Alberto Moniz; Diana Lucas e Fernando Cunha (banda); Luís Represas e Lika; e Paula Teixeira e Tammy Weis.

“É um concerto pela paz”, explica Carlos Tavares. Será no sábado, dia 7 de Maio, às 22 horas, no Casino Estoril.