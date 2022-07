Cartões de mobilidade elétrica. Saiba qual é o que melhor se adapta ao seu consumo

O ComparaJá.pt, plataforma que compara o mercado do crédito, dos seguros, da energia e das telecomunicações, vai estender o seu foco a outras áreas e já lançou no seu site um comparador de cartões de mobilidade elétrica, independente e gratuito, para todos os portugueses que tenham um carro elétrico ou híbrido.

Depois de ter lançado, em 2021, o serviço de comparação de tarifas de eletricidade e gás, onde compara todo o mercado energético, o ComparaJá desenvolveu este novo serviço com o objetivo de apoiar os portugueses na transição energética e em resposta a uma verdadeira necessidade dos consumidores e empresas: como comprar energia de mobilidade elétrica. Regina Xavier, responsável pela área de energia desta plataforma destaca que “no ComparaJá, estamos comprometidos com a transição energética, nomeadamente no que diz respeito à mobilidade elétrica e ao autoconsumo solar. Oferecemos soluções 100% sustentáveis aos nossos clientes particulares e empresariais, como a venda de painéis solares, e queremos apoiar as escolhas sustentáveis dos nossos clientes, oferecendo um serviço que permite aos utilizadores de carros elétricos ou híbridos escolher a opção mais barata para os seus cartões de carregamento.”

Segundo a Associação Automóvel de Portugal, 75% das vendas de carros serão elétricos e híbridos em 2025. Este valor espelha a forte preferência que os portugueses começam a ter por soluções de mobilidade com menos impacto ambiental. Contudo, e apesar de ser um tema cada vez mais presente na opinião pública, ainda é difícil para quem acaba de comprar um carro elétrico ou híbrido saber qual a melhor solução para si no mercado.

“Só conseguiremos acelerar o processo de transição energética se os consumidores e empresas perceberem bem o que estão a comprar”, refere Regina Xavier.

Nesse sentido, é importante realçar que “para aceder à rede pública de carregamento, é necessário pedir um cartão de mobilidade elétrica e fazer um contrato com um dos comercializadores – Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME)”. Apesar do cartão de mobilidade elétrica ser gratuito, existe um valor mensal a pagar que agrega o valor de eletricidade consumido (tarifa CEME), o valor dos postos de carregamento em si (tarifa OPC – Operador Pontos de Carregamento) e o valor associado aos impostos. Sobre o valor da energia, é importante ter em conta que este é muitas vezes diferente ao longo do dia. Há também descontos para quem contrata com o seu operador atual de energia doméstica, um fator relevante para os consumidores terem em consideração.

Atualmente existem nove cartões de mobilidade elétrica disponíveis no mercado e o ComparaJá garante que irá comparar todos de forma gratuita – “só comparando todas as ofertas do mercado de forma independente será possível levarmos as melhores soluções aos portugueses e fazer com que poupem o máximo possível”.