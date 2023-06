Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica e Grupo Celeste apresentam esta quinta-feira os resultados da investigação NutriSafeLab, que visou melhorar o perfil nutricional de produtos de pastelaria e panificação.

29 Junho 2023, 09h07

Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica no Porto e a empresa de panificação Celeste Actual desenvolveram uma nova linha de produtos de pastelaria, com redução de gordura, otimização do perfil nutricional e onde conservantes, aromas e corantes foram substituídos por alternativas naturais.

Os resultados do projeto NutriSafeLab: Desenvolvimento de soluções inovadoras, promotoras de saúde para a panificação e pastelaria que o Jornal Económico deu a conhecer aquando do seu lançamento são apresentados esta quinta-feira, 29 de junho, no Auditório Arménio Miranda da Escola Superior de Biotecnologia, no Porto.

“O nosso desafio enquanto investigadores era melhorar o perfil nutricional e funcional dos produtos de pastelaria e de panificação, com redução de gordura e onde conservantes, aromas e corantes sintéticos fossem substituídos por alternativas naturais,” adianta Manuela Pintado, investigadora principal do projeto e diretora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa.

“Estes conceitos foram aplicados e demonstrados em dois casos de estudo de elevado consumo e impacto na empresa e no consumidor, nomeadamente, na massa de brioche e na massa folhada,” acrescenta.

Ana Martins, diretora industrial do Grupo Celeste, revela que “em linha com os resultados deste projeto”, a empresa de panificação está a “lançar produtos saudáveis healthyfat e nutrihealthy e uma linha de produtos clean label”.

NutriSafeLab é um projeto financiado pelo COMPETE 2020, no âmbito do Sistema de Incentivos à I&DT empresarial na vertente de co-promoção, que teve a duração de 30 meses.