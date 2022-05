Cerca de 25 milhões de toneladas de grãos retidos na Ucrânia devido a bloqueios nos portos do Mar Negro

Cerca de 25 milhões de toneladas de grãos estão retidos na Ucrânia devido a bloqueios nos portos do Mar Negro, incluindo Mariupol, anunciou esta sexta-feira um funcionário da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas.

Segundo a agência da ONU, os bloqueios são vistos como um fator subjacente aos elevados preços dos alimentos que atingiram um recorde em março, na sequência da invasão russa da Ucrânia, antes de abrandarem ligeiramente em abril.

No ano de 2020/2021, a Ucrânia tinha sido o quarto maior exportador mundial de milho e o sexto maior exportador de trigo, de acordo com dados do Conselho Internacional de Cereais.

“É uma situação quase caricatural aquela a que assistimos na Ucrânia com quase 25 milhões de toneladas de cereais que poderiam ser exportados, mas que não podem deixar o país simplesmente por falta de infraestruturas, o bloqueio dos portos”, comentou Josef Schmidhuber, diretor adjunto da FAO, Divisão de Mercados e Comércio, numa conferência de imprensa por Zoom.

“Apesar da guerra, as condições de colheita não parecem tão desastrosas. Isto poderia realmente significar que não há capacidade de armazenamento suficiente na Ucrânia, particularmente se não houver um corredor de trigo aberto para exportação a partir da Ucrânia”, disse ainda Schmidhuber.

De acordo com o mesmo responsável, a FAO manifesta preocupações pelas notícias de que parte do armazenamento de cereais foi destruído nos combates na Ucrânia.