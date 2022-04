Cerca de 600 checos visitam a Madeira por semana, aponta Embaixador da República Checa

O Embaixador da República Checa, Petr Selepa, de visita à Madeira, apontou que cerca de 600 checos visitam a Região por semana, durante um encontro com o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Petr Selepa vincou que com a pandemia o número de checos que visitam a Região tem aumentado.

“Entre 2020 e 2021, a Madeira foi um dos destinos abertos mesmo em pleno confinamento”, explicou. “Realizaram-se dois voos semanais de Praga para o Funchal, hoje temos três voos. Todas as semanas temos cerca de 450 pessoas a chegar de Praga”, a que acrescem as que viajam a partir dos aeroportos da Polónia, da Alemanha e de Lisboa. “Podemos contar com cerca de 600 checos que cada semana vêm para a Madeira”, adiantou.

A República Checa é também um destino turístico para os madeirenses, que podem visitar “além da capital, Praga, monumentos históricos, apreciar a cultura, a música e uma gastronomia de alta qualidade”, vincou o Embaixador.

Petr Selepa está a terminar o mandato como diplomata em Portugal e aproveitou o momento para agradecer a colaboração do Parlamento madeirense nas relações mantidas com o Consulado Honorário da República Checa, criado em 2020, prometendo regressar à Madeira como turista.