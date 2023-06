Esta terça-feira, 27 de junho, celebra-se o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas.

27 Junho 2023, 09h54

O Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) celebra-se esta terça-feira, dia 27 de junho, e a Confederação Portuguesa das micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) aproveitou a ocasião para destacar que estas organizações representam 99,8% do tecido empresarial em Portugal.

Entre as 1,2 milhões de atividades desta dimensão registadas no país, as Microempresas com menos de dez trabalhadores ativos representam mais de um terço (40%) do emprego gerado, empregando 1,8 milhões de pessoas e equivalendo a cerca de 20% do PIB.

“Num mundo em profunda mudança, são desafios enormes: a digitalização e a necessidade de absorver os milhões de trabalhos que vão ser extintos pela automatização e inteligência artificial, o que faz das pequenas empresas, o último reduto da proteção das economias locais e da sociedade”, refere a confederação liderada por Jorge Pisco, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

Para a CPPME, “os obstáculos colocados a estas empresas, muitas vezes desprezadas pela ausência de políticas públicas de investimento, são muitos”, bem como os desafios para a sobrevivência destes empresários, que são “enormes”.

“Após uma pandemia onde as promessas de apoio foram tantas, na maior parte dos casos, verificaram-se nulas a uma inflação crescente, que subiu os custos de contexto a níveis tão elevados que levou ao fecho de milhares de empresas”, alerta a organização, garantindo que assume a luta pelos direitos de milhares de empresários que alimentam a economia local e fazem das suas empresas um projeto de vida, com “resistência e capacidade de inovação e adaptação”, o que torna a sua existência vital e que merecedora de destaque.

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia 27 de junho como o Dia Internacional das MPME, através da resolução 71/279 adotada na Assembleia Geral da ONU de 6 de abril de 2017, de forma a reconhecer a importância económica e social dos pequenos negócios em todo o mundo. O Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Em Portugal, a data nacional é comemorada anualmente a 25 de novembro.