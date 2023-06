O projeto Nortada vai ser implementado ao largo da costa da Figueira da Foz, vai ter uma capacidade de 2 Giga Watts e é previsto que entre em funcionamento até 2030.

29 Junho 2023, 18h45

A Copenhagen Infrastructure Partners(CIP), um fundo de investimento dedicado a projetos de infraestruturas e energias renováveis no mundo, assinou um protocolo de cooperação com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com vista à cooperação no campo da instalação de projetos eólicos offshore ao largo da costa portuguesa.

O protocolo reforça a aposta da CIP na ciência portuguesa para o desenvolvimento do empreendimento eólico offshore de Portugal, o projeto Nortada, a implementar ao largo da costa da Figueira da Foz, que vai ter uma capacidade de 2 Giga Watts e é previsto que entre em funcionamento até 2030.

Como parceiro exclusivo da CIP para o desenvolvimento de projetos eólicos offshore, a Copenhagen Offshore Partners (COP), que lidera as atividades relacionas com eólicas offshore, vê esta parceria como de enorme importância para o projeto.

Michael Hannibal, Partner da CIP, afirma que “estamos cientes de que é necessário fazer um trabalho cuidado com diferentes parceiros para garantir que todas as vertentes da implementação destes projetos estão asseguradas, tanto ao nível da sustentabilidade, como também da valorização da economia local”.

Para além desta parceria a CIP já assinou protocolos com a Marinha Portuguesa, a Parley for the Oceans e a Associação de Pesca da Figueira da Foz, a FigPesca, com o objetivo de assegurar a aplicação de boas-práticas ambientais e sociais no desenvolvimento dos seus projetos.

Afonso César Machado, Diretor de Mercado para Portugal da COP, revela que “reconhecermos a excelência da investigação científica feita em Portugal e o valor dos investigadores e cientistas portugueses, consideramos que é fundamental envolvê-los no desenvolvimento dos projetos”.