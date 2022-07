CTT reconhecidos pela COTEC com o Estatuto de Empresa Inovadora 2022

Os CTT – Correios de Portugal foram reconhecidos, pelo segundo ano consecutivo, pelo seu posicionamento na área de inovação, empreendedorismo e ligação ao tecido empresarial português e são novamente, para a COTEC, a empresa merecedora do Estatuto Inovadora 2022. Esta distinção reforça a posição dos CTT como uma empresa com elevados padrões de solidez financeira, competências de inovação e desempenho económico.

João Bento, CEO dos CTT, diz em comunicado que “a inovação está no nosso ADN, pelo que, esta distinção, vem reconhecer todo o trabalho que temos desenvolvido ao longo dos últimos anos e é com grande orgulho que a recebemos. Este reconhecimento, por parte da COTEC, vem reforçar de forma muito positiva aquilo que já é o posicionamento dos CTT na área da inovação e do empreendedorismo”.

Resultado de uma parceria entre as Instituições do sector financeiro e a COTEC Portugal, o Estatuto Inovadora COTEC tem como propósito distinguir as empresas de desempenho superior através do reconhecimento do exemplo, elevação da notoriedade e reforço do valor pelo mercado, lê-se no comunicado.

“Os CTT assumem-se como uma empresa orientada para o cliente e para as suas necessidades, com uma oferta segmentada para particulares e empresas, com soluções que começam no envio de correio e expresso, passam pelas melhores ofertas de poupança, crédito seguros, e por um portefólio alargado de produtos de conveniência na sua rede de lojas e, ainda uma oferta completa de soluções para apoiar as empresas no seu processo de digitalização e crescimento”, refere a empresa. Tais serviços incluem publicidade, pagamentos, logística incluindo fulfilment, outsourcing de processos e apoio à presença no mundo do comércio eletrónico.

Para reforçar a sua ligação ao tecido empresarial nacional e de forma a impulsionar o desenvolvimento da inovação das empresas, os CTT têm um programa de interação com start-ups e recentemente criaram, em 2021, um Fundo de Investimento no valor de 5 milhões de euros para apoiar atividades de inovação nas Pequenas e Médias Empresas e start-ups.

Recentemente, os CTT anunciaram o investimento em duas start-ups portuguesas com soluções na área das Operações e Logística, a KIT-AR, na área de realidade aumentada (augmented work) para a produção industrial e na Sensefinity, na área da logística.

Os CTT empregam 12.015 pessoas em Portugal, país onde opera com 2.356 Pontos CTT e mais de 5 mil agentes Payshop.