Deco Proteste lança simulador para apoiar na escolha do seguro de vida do crédito à habitação

A Deco Proteste, organização de defesa do consumidor, lançou um novo simulador para apoiar na escolha do seguro de vida do crédito à habitação, ou para ajudar a mudar o seguro de vida associado ao crédito à habitação, apresentando o cenário que for mais favorável.

Por norma, os consumidores optam por subscrever o seguro de vida proposto pelo banco onde contratam o crédito à habitação, como contrapartida de uma redução no spread do empréstimo. No entanto, podem existir alternativas no mercado que permitam uma poupança considerável no final do contrato, mesmo com a perda de bonificação no crédito.

“Mas o cálculo é complexo e até ao momento não existia uma forma simples e imediata de avaliar as várias propostas. Adicionalmente, os consumidores podiam deparar-se com alguma resistência à mudança por parte dos bancos, acabando por ficar presos a soluções manos vantajosas”, diz a Deco.

Mónica Dias, especialista em seguros da Deco Proteste, salienta que “este é um momento com um claro enfoque na poupança dos consumidores. A par do esforço financeiro inerente à contratação de um crédito à habitação, a complexidade do processo muitas vezes não possibilita aos consumidores um cabal entendimento dos seus direitos nestas matérias ou a tomada de decisões que tenham benefícios para o seus rendimentos a longo prazo. Para apoiar os consumidores neste processo e promover a sua literacia financeira, criámos uma ferramenta intuitiva que permite avaliar o seguro de vida associado ao crédito à habitação”.

“A título de exemplo, um casal de 45 anos que tenha contratado um crédito habitação de 100 mil euros, há 10 anos, e que tenha optado pelo seguro de vida proposto pelo banco, com a cobertura mais abrangente, ao mudar para a Escolha Acertada poderá obter uma poupança superior a 3900 euros, no final do contrato”, explica a Deco em comunicado.

Este é o único simulador online que permite calcular, de forma simples e imediata, se compensa ou não mudar o seguro de vida do crédito à habitação, mesmo que o spread seja alterado.

“Adicionalmente, e uma vez que não existe ligação a nenhuma seguradora, as soluções apresentadas são isentas e imparciais”, refere ainda a Deco.