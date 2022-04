Dez anos de Lisbonweek ao virar da esquina

Em 2022, a Lisbonweek chega à sua 7ª edição. Ano em que celebra dez anos de existência e que resolve brincar com o número “7”, sem cabalas à vista, disponibilizando a quem queira desbravar Marvila antiga e contemporânea um audioguia expressamente criado para o efeito. Poderá encontrá-lo, precisamente, em sete locais deste bairro cujas origens remontam à Idade Média: Prata Riverside Village, Armazém Vinícola Abel Pereira da Fonseca, Igreja Paroquial de Marvila, Palácio Marquês de Abrantes, Pátio Marialva, e ainda nas galerias de arte da Rua Capitão Leitão e no Palácio da Mitra.

A Lisbonweek decorre durante o mês de maio e todos os fins de semana propõe visitas guiadas a locais emblemáticos como a Fábrica do Braço de Prata, o Palácio da Mitra, ou os jardins do Prata Riverside Village, bem como um circuito pelos espaços artísticos de Marvila. Para “vitaminar” o programa, estão ainda previstos um ateliê de criatividade e um ciclo de conversas sobre arquitetura e trabalho.

As hostilidades abrem logo no dia 1 de maio, na companhia de um audioguia que nos traz as histórias do bairro pela voz do historiador Pedro Sequeira, que nos convida a revisitar os melhores momentos de todas as edições na exposição “10 anos da Lisbonweek”. Ali perto, pode também explorar outra exposição, a “Brilha Rio”, que dá a conhecer os reclames luminosos da capital – uma espécie praticamente extinta.

No dia 7 de maio, “Todos a Marvila!” é o mote do open day que quer dar a conhecer as obras site-specific dos seis artistas residentes da Lisbonweek, espalhados por vários espaços de Marvila. A isto soma-se a iniciativa “Meet the Artist”, que abre as portas das galerias de arte do bairro, como a Francisco Fino, a Bruno Múrias, a Insofar, e a Underdogs, onde os respetivos artistas e curadores estarão presentes para falar sobre as exposições em curso.

Os Passeios Culturais estão de volta, e apostam num passeio pedestre pela Marvila antiga e contemporânea, e na visita ao Palácio da Mitra, que abre as suas portas à Lisbonweek e aos seus visitantes pela primeira vez. As visitas culturais têm lugar todos os sábados e domingos de maio, e serão orientadas pelo historiador Pedro Sequeira, em português no horário da manhã (10h), e em português e inglês no horário da tarde (15h).

O workshop agendado para dia 8 de maio – este, sim, um evento único, os demais repetem – gira em torno de exercícios simples de desenho, abordagens de coaching e discussão para explorar o potencial criativo dos participantes. Os mentores desta iniciativa são Lorraine Steel, coach e consultora de negócios, e Peter Moolan-Feroze, consultor de criatividade, que irá decorrer em língua inglesa.

A programação também inclui um Ciclo de Conversas sobre temas ligados à arquitetura e trabalho, e encerra com uma grande festa na Fábrica do Braço de Prata, para celebrar o 10º Aniversário da Lisbonweek.

Consulte aqui toda a programação. Os bilhetes já estão à venda.