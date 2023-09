Em Espanha vive-se um cenário de crise em torno da produção de azeite e já se perspectiva que os preços possam chegar aos doze euros por litro na primavera do próximo ano. No entanto, o alto preço do azeite está a garantir rentabilidades anuais perto de 20% para os clientes da banca privada.

10 Setembro 2023, 17h29

O preço do azeite está a atingir valores pouco comuns em Espanha com muitos supermercados no país vizinho a colocarem etiquetas que já superam os dez euros por litro deste produto tão utilizado na dieta mediterrânica.

A seca extrema que se faz sentir em Espanha levou a uma queda drástica na produção (com consequências muito graves para muitos agricultores e cooperativas) e consequentemente, a um encarecimento do azeite que está a transformar este bem num produto de luxo.

O “El Economista” dá este domingo uma perspetiva diferente dos graves problemas em torno do preço do azeite em Espanha ao explicar como um fundo de capital de risco está a lucrar com os impensáveis valores a que chegou este bem.

A Beka Finance, uma gestora de ativos espanhola, lançou em 2020 um fundo de capital de risco especializado no investimento em plantação de oliveiras com os mais modernos sistemas de produção. Conta o título de economia espanhol que o alto preço do azeite está a garantir rentabilidades anuais perto de 20% para os clientes da banca privada.

Com o consumo interno a cair 51% no primeiro semestre, a par de uma campanha marcada pela pior colheita do século, acresce ainda um receio de uma possível queda da “oferta a curto prazo”, segundo especialistas do sector ao jornal “El Economista”.

Este é um cenário que te tido um forte impacto nos preços deste produto tão cobiçado da gastronomia mediterrânica com os preços do litro de azeite virgem ultrapassam os dez euros. Em Espanha já se projeta um cenário semelhante ou pior para o próximo ano, sendo que já se encara como garantido que o preço chegue aos doze euros por litro.

O sindicato de agricultores e pecuaristas da Extremadura projetou que há “custos de produção muito elevados aliados a duas colheitas consecutivas muito baixas”. Luis Cortés, chefe de ‘La Unión’, argumentou que na ausência de ajuda “um litro de aceite poderia perfeitamente custar 12 euros o quilo na primavera de 2024”. Um preço que é “exorbitante”, mas que pode ser atingido.

Segundo a opinião de outros especialistas, este é o cenário mais provável. Cristóbal Cano, presidente da União dos Pequenos Agricultores (UPA), afirmou que tudo parece indicar que o preço do azeite “vá continuar a subir”, e acredita que esta é uma consequência do “peso de Espanha” na produção do produto. “Vamos encadear duas campanhas muito más e isso vai condicionar o mercado mundial de azeite”.