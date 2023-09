O Doutor Finanças dá algumas dicas de como as famílias podem poupar no regresso às aulas das crianças, uma altura em que os orçamentos familiares tendem a ficar sobrecarregados.

6 Setembro 2023, 15h14

Está a chegar o regresso às aulas, uma altura em que as famílias gastam algum dinheiro para comprar livros e material escolar para os seus filhos. O Doutor Finanças partilha algumas estratégias para poupar na compra de material escolar este ano.

O primeiro conselho passa por estabelecer um orçamento limite para os gastos relacionados com o material escolar, isto porque existem várias opções e em alguns casos podemos optar pelas opções mais baratas. Fazer uma lista do material necessário para o ano letivo é uma prioridade, uma vez que assim percebemos bem o que realmente falta.

A partir da lista do material necessário podemos perceber onde podemos poupar, provavelmente vamos ter em casa algum do material necessário, uma vez que nem tudo fica inutilizável de um ano para o outro. Perceber quais são os materiais em falta prioritários no regresso ás aulas, assim podemos optar por comprar os menos essenciais mais à frente para não sobrecarregar o orçamento familiar.

Comparar preços e promoções é importante, assim consegue perceber onde está o material mais barato. Pedir sempre fatura com NIF de um dos membros do agregado familiar, já que só assim vai ser possível deduzir estas despesas no IRS. Cada agregado familiar pode deduzir 30% dos gastos em educação e formação, até um limite de 800 euros.

No caso das crianças frequentarem uma escola pública ou privada que tenha contrato de associação, aproveite os manuais escolares gratuitos, para usufruir deste benefício, os encarregados de educação devem fazer o registo na plataforma MEGA, através da qual são emitidos os vales para levantar os livros gratuitamente na escola ou numa livraria aderente.

Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças, afirma que ” depois das férias em que os gastos das famílias tendem a ser mais elevados, os encargos associados ao regresso às aulas têm um grande peso no orçamento, devendo, por isso, ser devidamente calculados e planeados. E há estratégias que podem ajudar muito a reduzir esta fatura, ajudando as famílias a manter as suas finanças equilibradas”.