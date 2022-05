Direitos TV: Benfica SAD tem 96,75 milhões por receber da NOS

A Benfica SAD tem 96,75 milhões de euros por receber da operadora de telecomunicações NOS relativamente ao contrato dos direitos de transmissão televisiva dos jogos em casa do SL Benfica, de acordo com o prospeto associado ao lançamento do novo empréstimo obrigacionista.

Detalha a Benfica SAD que, ao nível das receitas televisivas, “a contrapartida financeira global ascende a 400 milhões de euros” e que “já foram reconhecidos como rendimento até 31 de dezembro de 2021 um valor de 206,5 milhões de euros, pelo existia um remanescente de 193,5 milhões de euros.

“A 31 de dezembro de 2021, dos €193,5 milhões por reconhecer, encontravam-se cedidos 50% do valor das receitas previstas no referido contrato, referentes ao 2.º semestre da época 2020/2021 e às épocas 2021/2022 a 2025/2026, totalizando um montante de €96,75 milhões, os quais estavam refletidos no balanço do Emitente por um valor de €84,1 milhões (atualização financeira do valor nominal descontado)”, explica a Benfica SAD.

A Benfica SAD vai avançar com uma oferta pública de subscrição de obrigações, com maturidade de três anos, taxa de juro bruta fixa de 4,60% ao ano e montante inicial de 40 milhões de euros.

“Este empréstimo obrigacionista visa a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento da Benfica SAD”, lê-se no prospeto enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os fundos angariados com esta operação vão ser utilizados para “reforço da liquidez na sequência do reembolso do empréstimo obrigacionista denominado Benfica SAD 2019-2022”, previsto para 20 de maio, e com valor de 40 milhões de euros, que “será realizado com recurso a fundos próprios”, acrescentou a Benfica SAD.