Durão Barroso e Horta Osório juntos no evento anual da Fundação José Neves

O evento anual da Fundação José Neves (FJN) que vai ter lugar no próximo dia 21 de junho e conta com Durão Barroso e com António Horta Osório, ex-presidente do Lloyds Banking Group e ex-Chairman do Credit Suisse.

Em discussão vai estar o Estado da Nação sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal 2022.

O ex-Primeiro Ministro de Portugal e ex-Presidente da Comissão Europeia vai abordar, na sua intervenção, “o mundo em que vivemos e a importância da educação e do talento num contexto mundial em mudança acelerada”.

O evento anual da FJN será a oportunidade para a Fundação apresentar a edição de 2022 do Estado da Nação sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal. “O evento vai ainda permitir apresentar novidades sobre a plataforma Brighter Future e fazer um ponto de situação do programa de bolsas reembolsáveis ISA Fundação José Neves e da aplicação de desenvolvimento pessoal, bem-estar e saúde mental 29k FJN”, refere a fundação.

A cantora Alanis Morissette e a outros convidados a anunciar em breve irão também fazer parte da agenda.