Elon Musk assegurou 7,14 mil milhões em financiamento para comprar o Twitter

O novo dono do Twitter assegurou 7,14 mil milhões de dólares (6,76 mil milhões de euros) para a compra da empresa, depois de disponibilizar 44 mil milhões (41 mil milhões de euros). De acordo com o “The Guardian”, o dinheiro provém do fundador do Oracle, Larry Ellison, da Binance (criptomoedas) e de empresas como Fidelity Investments, Brookfield e Sequoia Capital.

A publicação britânica adianta que o investidor saudita, Príncipe Alwaleed bin Talal, que inicialmente se opôs à aquisição, disponibilizou 1,89 mil milhões de dólares (1,79 mil milhões de euros) para que o negócio avançasse.

Musk revelou à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) que recebeu cartas de compromisso de investidores que pretendem investir algum dinheiro em si para a compra da empresa dona da rede social.

O financiamento acontece depois de Musk ter reduzido o empréstimo de 12,5 mil milhões para 6,25 mil milhões de dólares (11,9 mil milhões para 5,92 mil milhões de euros).

Apesar de chegada de dinheiro, Musk vai manter as conversas com os atuais donos do Twitter, nos quais se inclui Jack Dorsey, para que possam contribuir com ações para a aquisição proposta pelo homem mais rico do mundo. Dorsey é o segundo maior acionista individual da empresa, apenas atrás de Musk.

O documento, consultado pelo “Guardian” mostra que a Sequoia Capital Fund se comprometeu com 800 milhões de dólares (758 milhões de euros), a VyCapital com 700 milhões (664 milhões de euros) e Larry Ellison, que também se encontra na administração da Tesla, vai entrar com mil milhões de dólares (948 milhões de euros).

Além da ligação de Ellison à Tesla, a Qatar Holding e a VyCapital também têm ligações prévias a Musk. Os dois fundos de investimentos são também investidores na The Boring Company de Elon Musk.

Depois desta notícia, o Twitter encontra-se, neste momento, a subir 3,87% para 50,96 dólares.