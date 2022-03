Embraer abre 100 vagas de emprego em Évora. Salário base de 900 euros para trabalhadores qualificados

A fábrica da Embraer em Évora abriu 100 vagas para as suas unidades industriais: Embraer Metálicas e Embraer Compósitos, localizadas no Parque Industrial Aeronáutico da capital do Alto Alentejo.

“O salário base inicial é de 900 euros para trabalhadores qualificados. Também há oportunidades para profissionais não qualificados no setor, com um valor base inicial de 830 euros, que passarão por formação interna. Os candidatos podem enviar a candidatura para candidaturas.embraer@embraer.net.br”, anunciou hoje a empresa em comunicado.

Estas contratações visam “responder ao aumento da capacidade de produção dos centros de excelência, cuja operação tem uma importância estratégica para os produtos atuais e futuros da Embraer, bem como a reposição natural de vagas e o compromisso da companhia em apoiar o desenvolvimento econômico local. Portugal é o país onde a Embraer mais investe na capacidade industrial, fora do Brasil, e que fortalece a presença estratégica da companhia na Europa”.

“As instalações da Embraer em Évora combinam as tecnologias mais avançadas na fabricação de aeroestruturas metálicas e de compósitos com um elevado nível de digitalização e automação dos processos produtivos. Estamos muito empolgados com a possibilidade de atrair mais talentos que se sentem desafiados a atuar numa empresa de alta tecnologia, procuram remuneração competitiva, e motivam-se pela construção da aviação do futuro”, disse em comunicado Antonio Carmesini, presidente da Embraer Portugal.

Nestas duas fábricas são produzidos componentes para asas e estabilizadores verticais e horizontais para programas aeronáuticos da Embraer como os jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600, as duas gerações da família de E-Jets de jatos comerciais e o jato multimissão KC-390 Millennium.

A empresa brasileira anunciou recentemente uma parceria estratégica com a espanhola Aernnova para “fortalecer a indústria aeronáutica de Portugal. O acordo permitirá a ampliação dos níveis de ocupação nas fábricas de Évora e a diversificação da base de clientes, trazendo novas oportunidades de negócios. A conclusão da transação está sujeita a um conjunto de condições que as partes envolvidas esperam cumprir no primeiro trimestre de 2022.”

As 100 vagas na Embraer têm salário inicial de 900 euros e início imediato. São destinadas aos seguintes perfis de profissionais:

Operador Técnico de CNC

Mecânico Ajustador

Mecânico Montador de Estruturas

Operador de Processos Especiais

Moldador

Além da remuneração mensal, todas as vagas contam com os seguintes benefícios:

Seguro de saúde para o funcionário e agregado familiar

Seguro de vida

Subsídio de transporte

Refeições (almoço/jantar e pequeno almoço/lanche)

Protocolos diferenciados com empresas nacionais e da região