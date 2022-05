Enfermeiros de Portimão e Faro em greve

O Sindicato Dos Enfermeiros Portugueses (SEP) convocou greve para as 8h00 desta quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira, numa ação que vai abranger os Hospitais de Portimão e de Faro.

Em comunicado, o SEP explica que “a greve que se realiza [a] 5 de maio, entre as 8 e as 24 horas é da responsabilidade exclusiva das administrações do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e Administração Regional de Saúde (ARS) Algarve”.

Segundo o Sindicato, as administrações do Centro Hospitalar Universitário Algarve e da ARS Algarve falharam em responder aos “problemas dos enfermeiros na região e aos pedidos urgentes de reunião”.

“Os problemas agravam-se, o recurso a trabalho extraordinário é diário, as exigências aumentam, mas não as soluções”, sublinha o SEP.

O SEP acrescenta ainda que “as administrações algarvias, afinal, por ineficácia ou incompetência não reconhecem o capital humano que faz os serviços funcionarem”.

A greve decorre depois de, em abril, os enfermeiros terem entregue um abaixo-assinado com mil assinaturas onde apelavam à progressão salarial.