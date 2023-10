Tempestade Babet provocou um disparo na produção de energia eólica.

23 Outubro 2023, 16h07

A produção de energia eólica em Portugal atingiu um novo máximo histórico à boleia dos ventos fortes registados no país na semana passada devido à passagem da tempestade Babet.

Com rajadas de vento entre os 80 km/h no litoral e os 100 km/h nas terras altas no dia 17 de outubro, a produção eólica foi responsável por abastecer quase 70% do consumo de eletricidade em Portugal. Este valor contrasta com os 25% do peso médio da energia eólica no consumo nacional.

No total, foram produzidos 108 GWh de energia eólica, um novo máximo histórico, batendo o anterior recorde de 16 de janeiro, segundo o comunicado hoje divulgado pela REN.

A 17 de outubro, a produção de energia eólica também atingiu um novo pico – quase 4.900 MW – batendo o anterior recorde de março de 2022.

A REN salienta que o sistema elétrico nacional esteve três dias (de 18 a 20) sem eletricidade produzida a partir do gás natural.