Equinix cria fundo solidário de 50 milhões para promover a inclusão digital

A empresa norte-americana Equinix – que desenvolve infraestruturas digitais, como centros de dados – lançou uma fundação dedicada à promoção da inclusão digital, desde o acesso à tecnologia e conectividade, até as capacidades necessárias para prosperar no mundo tecnológico, em todo o mundo. A Fundação Equinix (“Equinix Foundation”), classificada como organização privada sem fins lucrativos na lei dos Estados Unidos, irá dar financiamento a organizações que trabalham para garantir um acesso equitativo e inclusivo à tecnologia, conectividade e educação, avaliando igualmente oportunidades em matéria de sustentabilidade ambiental.

Para esta estratégia, a Equinix fez uma doação inicial de 50 milhões de dólares (51 milhões de euros) ao fundo, através da entrega de ações da Equinix – que negoceia no índice Nasdaq – à fundação, para poder ser autossustentável. O conselho de administração da fundação têm a missão anual de determinar o montante de doações da fundação, de modo a cobrir a concessão de contribuições, a correspondência com as ofertas dos colaboradores e aquelas que são para responder a crises.

Todavia, os trabalhadores da Equinix também irão desempenhar um papel fundamental na definição do formato da fundação, apoiando a gestão na identificação de organizações sem fins lucrativos e empresas sociais voltadas para a comunidade, dedicadas a eliminar a exclusão digital a nível regional e global. “A fundação também pretende fazer investimentos relevantes que promovam rendimentos em termos de juros”, adianta a multinacional.

“O nosso propósito consiste em ser a plataforma onde o mundo se une, possibilitando as inovações que enriquecem o nosso trabalho, vida e planeta. A Fundação Equinix é um veículo importante para cumprir o nosso compromisso ‘In Service To’ – uns para com os outros e para com os nossos clientes, investidores e comunidades em que operamos”, destaca o presidente e CEO da Equinix. “Poderemos também solidificar o nosso compromisso com o futuro construindo um mundo melhor, mais inclusivo e mais sustentável, ao mesmo tempo que aproveitamos e amplificamos a paixão das nossa equipas, para ajudar a combater a exclusão digital nas nossas comunidades e não só”, sublinhou Charles Meyers.

À parte esta nova estrutura, a Equinix mantém as parcerias com dezenas de organizações sem fins lucrativos, que trabalham para reduzir a exclusão digital, nomeadamente a BigHope (que prepara jovens do ensino básico e secundário, para oportunidades nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), o grupo Clap-Tech ou a rede social World Pulse, que promove o impacto das mulheres no mundo.