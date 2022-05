Estados Unidos. 10 mortos num tiroteio em supermercado

Dez pessoas morreram este sábado na cidade de Buffalo, no estado de Nova Iorque, quando um atirador entrou num supermercado armado com uma espingarda. Ainda não foi divulgada a identidade do suspeito, mas o mesmo já se encontra detido. A polícia acredita que o mesmo estaria a transmitir o massacre em direto nas redes sociais e procura agora um motivo para o crime.

A governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, disse ao início da noite, na rede social Twitter, que estava “a acompanhar de perto o tiroteio numa mercearia em Buffalo”, a sua cidade natal.

I am closely monitoring the shooting at a grocery store in Buffalo. We have offered assistance to local officials. If you are in Buffalo, please avoid the area and follow guidance from law enforcement and local officials. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 14, 2022

O gabinete do Xerife do Condado de Erie disse pouco depois nos meios de comunicação social que empenhou todo o pessoal disponível para ajudar a polícia de Buffalo. Por sua vez, o Presidente da Câmara, Byron Brown, deslocou-se ao local no final da tarde.

O atirador terá entrado no estabelecimento com uma espingarda e um colete à prova de balas e aberto de imediato fogo sobre os clientes do espaço comercial. Pelo menos dez pessoas perderam a vida, segundo informações avançadas pela AP.

Os investigadores citados pela agência internacional dizem que o atirador estaria a transmitir em direto nas redes sociais quando entrou no supermercado Tops Friendly Market. As autoridades estão agora a investigar se haveria indícios da intenção publicados nos perfis do mesmo, uma vez que o motivo não foi ainda identificado.

O supermercado em causa situa-se num bairro residencial predominantemente negro, a cerca de 5 quilómetros da baixa de Buffalo.

Notícia atualizada às 22h15