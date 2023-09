Os combustíveis voltam a pressionar os preços da maior economia mundial, mas o indicador subjacente, que ignora as categorias energética e alimentar, também acelerou em cadeia, subindo 0,3%.

13 Setembro 2023, 13h22

A inflação voltou a acelerar em agosto nos EUA, marcando o segundo mês seguido de subidas no indicador homólogo e registando o maior aumento em cadeia deste ano. O indicador subiu até 3,7%, superando as expectativas do mercado à boleia de nova subida nos combustíveis e renovando a pressão sobre a Reserva Federal, que reúne na próxima semana.

A subida do indicador homólogo já era esperada, sobretudo depois do aumento do mês passado, que interrompeu uma série de dez descidas consecutivas. Ainda assim, o mercado projetava apenas 3,5%, vendo agora essa projeção superada.

Em cadeia, os preços subiram 0,6%, em linha com as previsões de investidores e analistas. Este foi o maior aumento em cadeia registado este ano.

Mais preocupante ainda é a subida do indicador subjacente, que registou 0,3% de avanço em cadeia. Este valor, ainda que baixo, constitui uma aceleração em relação aos 0,2% dos dois meses anteriores, com a inflação, excluindo energia, a avançar 0,4%, o que mostra a difusão da pressão nos preços para lá da questão energética.

Em termos homólogos, o indicador subjacente abrandou para 4,3%, ou seja, igual ao projetado pelo mercado.

No indicador nominal, os bens energéticos voltaram a ser dos principais responsáveis pelo avanço, crescendo 5,6% em comparação com o mês anterior. Olhando para a gasolina em específico, o aumento foi de 10,6%. Os bens alimentares não transformados aceleraram 0,2% e os custos com alojamento subiram 0,3%.

Do lado laboral, a subida de preços castigou os ganhos reais dos trabalhadores, que experienciaram uma queda em termos reais de 0,5%. Na comparação homóloga, os salários reais avançaram 0,5%.