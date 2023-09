Divergências profundas entre o colégio de sócios sobre a estrutura da organização e a estratégia ditaram este desfecho.

21 Setembro 2023, 16h17

Alguns advogados da Lopes Cardoso & Associados (LC&A), nomeadamente sócios, associados e outros colaboradores, estão a preparar o lançamento de uma nova sociedade. A decisão dever-se-á a divergências profundas sobre a estrutura da organização e as estratégias entre o colégio de partners do escritório.

A nova sociedade, cujo nome ainda não é publicamente conhecido, terá a sede na cidade do Porto e centrará a atividade, maioritariamente, nas áreas do Direito Bancário/Financeiro, Direito do Trabalho, Direito Imobiliário/Urbanismo, Direito Societário, Direito dos Registos/Notariado, Direito Administrativo e Fiscal e Arbitragem.

“A estrutura inicial interna, entre advogados e funções de suporte, que não contempla funções/ serviços externalizados, será composta por cerca de 13/14 pessoas. Além das razões já referidas, por dever de reserva que um processo de separação sempre impõe, não podemos adiantar mais informação”, adiantou ao Jornal Económico (JE) fonte oficial da sociedade que ainda não está batizada.

Questionados sobre o valor do investimento nessas infraestruturas, no âmbito desta mudança, os fundadores deste escritório esclareceram ao JE que “as novas instalações, situadas na Rua Júlio Dinis, no Porto, encontram-se em fase de adaptação, não sendo possível, nesta fase, determinar”.

A LC&A, também do Porto, foi fundada por João António Lopes Cardoso, e foi construída como sociedade de advogados em 2001.

“As qualidades excepcionais do seu fundador cedo impuseram o escritório como entidade de referência na advocacia portuguesa, pela qualidade e competência técnica do seu patrocínio, pela rigorosa seriedade do seu modo de estar na profissão e pela forma elevada como sempre fez questão de se relacionar”, lê-se no website da LC&A.