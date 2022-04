Exportações e importações crescem mais de 18% no primeiro trimestre

As exportações e as importações de bens aumentaram 18,7% e 36,6%, respetivamente, no primeiro trimestre de 2022, face ao período homólogo de 2021, segundo a estimativa rápida do Comércio Internacional de bens, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em comparação com o primeiro trimestre de 2020, as exportações cresceram 26,2% e as importações aumentaram 28,8%. Em termos homólogos com o período pré-pandemia (2019), o INE revela aumentos de 22% e 25,7%, respetivamente.

De forma a elaborar a estimativa rápida, o INE utilizou informação estatística relativa às trocas comerciais de bens com a União Europeia (Comércio Intra-UE) e os Países Terceiros (Comércio Extra-UE).

“O apuramento da estimativa rápida do Comércio Internacional permite a sua inclusão na estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais”, garante o INE.