“Falar Direito”. Empresas que protegem os seus ativos intangíveis crescem mais do que as outras”

A advogada da PLMJ, Inês de Castro Ruivo, é a convidada desta edição do programa “Falar Direito” no Dia Mundial da Propriedade Intelectual, uma data instituída há 22 anos para aumentar a consciencialização sobre patentes, direitos de autor e obras literárias.

“A proteção das criações intelectuais tem sido valorizada e é um fator de crescimento. De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, as PME que protegem a Propriedade Intelectual têm um crescimento 17% acima das outras empresas”, realçou a advogada Inês de Castro Ruivo no programa da plataforma multimédia JE TV.