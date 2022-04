Faturação do Grupo Os Mosqueteiros em Portugal cresceu 9,6% em 2021

O volume de negócios do Grupo Os Mosqueteiros em Portugal cresceu 9,6% no ano passado, em comparação com 2020, tendo alcançado uma faturação de 2.458 milhões de euros.

O grupo fechou o ano com mais de 14 mil colaboradores em Portugal, totalizando 339 pontos de venda no mercado nacional.

“Em 2021, o Grupo Os Mosqueteiros, com as insígnias Intermarché, Bricomarché e Roady, registou em Portugal um crescimento global de 9,6%, alcançando um volume de negócios de 2.458 milhões de euros, considerando a comercialização de combustíveis. Em relação às várias insígnias, quando comparado com 2020, um ano só por si excecional, o Intermarché cresceu 9,56%, com combustíveis, atingindo um volume de negócios de 2,26 mil milhões de euros, o Bricomarché cresceu 10%, com um volume de negócios de 165 milhões de euros, e o Roady registou um crescimento de 5,35% e um volume de negócios de 37 milhões de euros. O Intermarché conquistou uma quota de mercado de 8,45% e o Bricomarché de 15,5%”, reclama um comunicado do Grupo Os Mosqueteiros.

De acordo com esse documento, “o grupo inaugurou 10 novas lojas em 2021, fechando o ano com 339 pontos de venda – 258 lojas Intermarché, 47 Bricomarché e 34 Roady – e uma área total de venda de mais de 400 mil metros quadrados”.

Foram ainda renovados 120 Intermarché, com um novo conceito.

No ano passado, o grupo criou mais de 350 novos postos de trabalho e juntaram-se 32 novos chefes de empresa ao Grupo Os Mosqueteiros, que terminou o ano com 265 aderentes.

No final do ano passado, o Grupo Os Mosqueteiros contava com mais de 14 mil colaboradores em Portugal.

“A redução dos custos de distribuição, essencial para melhorar o posicionamento de preço, foi acelerada e marcou todas as iniciativas do Grupo Os Mosqueteiros em Portugal. Em 2021, as insígnias continuaram a crescer e os resultados são sinónimo de confiança no seu modelo de negócio e da preferência dos clientes. Num ano marcado pelas dificuldades provocadas pela pandemia Covid-19, o grupo continuou a crescer, assente no crescimento de todas as insígnias. Para além disso, continuou a investir em Portugal, inaugurando novas lojas e criando novos postos de trabalho, não esquecendo a inovação e a resposta aos novos desafios que a evolução do comércio continuam a lançar para o sector”, assinala o referido comunicado.

Os responsáveis do Grupo Os Mosqueteiros destacam ainda alguns aspectos relativos às suas insígnias: “no Intermarché, a marca PorSi, que se posiciona como a ‘marca de distribuidor mais barata do mercado’, ganhou mais de 800 produtos em 2021, tendo alcançado 3.300 referências e representado cerca de um quarto do volume de negócios da insígnia”.

Por seu turno, o Bricomarché “acelerou a sua transformação para oferecer aos seus clientes uma proposta omnicanal, focada no êxito dos seus projetos”.

Já em relação ao Roady, “o primeiro centro auto com o novo conceito abriu em 2021, tendo sido acelerada a utilização da comunicação e das ferramentas digitais”.

A nível internacional, o Grupo Os Mosqueteiros, através das insígnias Intermarché e Netto; Bricomarché; Bricorama; Brico Cash e BricoPrivé.com; Roady e Rapid Pare-Brise, mais o seu negócio agroalimentar, registou um volume de negócios de 50.542 milhões de euros, com combustíveis.

“Decorrido um ano de normalização após a primeira crise sanitária, à frente de 3.949 pontos de venda, os 3.096 chefes de empresa Mosqueteiros reforçaram as suas posições para preparar o grupo para os desafios futuros da distribuição independente”, conclui o comunicado do grupo de distribuição.