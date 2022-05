A Festa do Desporto Escolar vai envolver 5.157 alunos, de 142 instituições escolares. A cerimónia de abertura acontece esta terça-feira e realiza-se no Jardim Municipal do Funchal.

A organização do evento possui 28 elementos que são auxiliados por 200 colaboradores e voluntários.

O evento terá como tema “Celebrar a vida. Homenagear o professor”.

A edição terá uma homenagem de Manuela Vieira, a todos os professores, terá uma atuação musical do artista madeirense Tiago Sena Silva, a visualização do vídeo “Percurso do Facho Olímpico por todos os concelhos da Região”, o Acender da Chama Olímpica, os hinos e a Declaração de Abertura.

No 1.º ciclo, estão previstas atividades gímnicas, arco e flecha, esgrima, golfe, laser run, orientação, pádel, ténis e xadrez.

Para os alunos dos 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, as modalidades são andebol, atividades náuticas, atletismo, badminton, basquetebol, futsal, ajuda, natação, patinagem, ténis de mesa e voleibol.

Há ainda, nas atividades motoras adaptadas, atletismo, boccia, goalball, natação, slalom em cadeira de rodas e circuito de habilidades motoras. O Madeira Shopping irá acolher algumas iniciativas.