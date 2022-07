“Fiscalidade sobre o trabalho deve ser revista”, defende presidente da AEP no “Conversas com Norte”

Ouça e acompanhe o podcast “Conversas com Norte” em:

Luís Miguel Ribeiro, o líder máximo da Associação Empresarial de Portugal, passou pelo podcast “Conversas com Norte”, do Jornal Económico, espaço no qual fez um balanço do projeto Novo Rumo a Norte.

Um projeto que teve a duração de 24 meses e pretendeu dar um impulso a todas as empresas, micro e PME do Norte de Portugal, no seu processo de crescimento.

Outras questões foram abordadas, como a guerra na Ucrânia e as suas implicações para o tecido empresarial. Também a escalada da inflação, impactada por esse conflito que perdura no leste, e ainda os aumentos salariais recentemente anunciados pelo governo.

Uma atualização que pouco ou nada resolverá, de acordo com Luís Miguel Ribeiro, porque o problema não está no aumento dos salários, mas sobretudo na penalização e na carga fiscal que recaem sobre os trabalhadores e empresas.

Ouça a entrevista de Nuno Braga, jornalista do JE, ao presidente da Associação Empresarial de Portugal no podcast “Conversas com Norte”.