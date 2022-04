Força Aérea pretende aumentar contingente militar na Madeira

A Força Aérea pretende um aumento e maior rotação do seu efetivo militar presente na Madeira, e também uma eventual reabilitação das suas instalações. Estas intenções foram transmitidas pelo chefe do estado-maior da Força Aérea, João Cartaxo Alves, durante uma audiência com o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto.

João Cartaxo Alves disse também que outra pretensão passa pelo aumento da capacidade de ação da Força Aérea nas competências que lhe são determinadas.

Já o representante da República manifestou o seu apreço pelas Forças Armadas Portuguesas, onde inclui a Força Aérea, pela “atuação permanente no apoio às populações como também em ações de defesa nacional e internacional, defendendo a sua valorização institucional, profissional e funcional”, e deixou votos de maior sucesso no mandato de João Cartaxo Alves.