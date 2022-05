Formação de executivos é o tema da próxima JE Talks. Assista quinta-feira, às 12h00

Inserida no caderno Especial que acompanhará a edição de sexta-feira do Jornal Económico, esta JE Talks será uma oportunidade para conversar com as escolas de gestão e perceber quais os desafios que se colocam à formação executiva. A emissão está programada para as 12h00 e poderá assistir em direto na JE TV e nas plataformas digitais do JE.

Nesta iniciativa, pretende-se analisar que mudanças têm as escolas de gestão introduzido na oferta formativa específica para executivos e que peso têm as necessidades do mercado de trabalho nessas mudanças. Será também uma ocasião para assinalar os programas mais procurados e as temáticas que mais atraem alunos, num contexto global de acelerada transformação.

Além disso, há também novidades nas ofertas formativas a começar já em 2022 e com reflexos para os próximos anos, algumas delas com uma clara herança pós-pandémica. Esta JE Talks conta com a presença de representantes do ISEG Executive Education e do ISCTE Executive Education.